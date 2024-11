Basket serie b. Adamant, arriva Gorizia: ma stavolta la musica è diversa

Dopo la sconfitta contro Jesolo, l’Adamant si prepara alla prima gara del girone di ritorno, la seconda consecutiva davanti al pubblico amico della Bondi Arena: domenica arriverà Gorizia, per una partita che si preannuncia ben diversa da quella dell’andata. Allora coach Benedetto aveva infatti tutti gli effettivi a disposizione, mentre fra pochi giorni dovrà fare certamente a meno di Turini, out per tutto il resto della stagione, e al 99% anche di Ballabio, che da martedì ha ricominciato però parzialmente a lavorare in gruppo. Difficile in ogni caso pensare che lo staff tecnico biancazzurro possa rischiarlo per la gara contro i friulani, più plausibile che il regista classe ’98 rientri per la trasferta di sabato 7 dicembre a Valsugana, ma ne capiremo di più col passare delle ore. All’andata non ci fu praticamente partita, una Ferrara al completo asfissiò con la sua difesa l’attacco goriziano. A distanza di due mesi di cose ne sono cambiate: coach Benedetto ha perso Ballabio e Turini, aggiungendo Chessari in cabina di regia, mentre Gorizia ha rimpiazzato il play Balladino con Noah Giacchè. Nel frattempo, il giudice sportivo ha comminato una squalifica di una giornata per Davide Marchini (foto), reo di "essersi rivolto in maniera offensiva nei confronti degli arbitri mentre abbandonava il terreno di gioco a seguito dell’espulsione".

j. c.