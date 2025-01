Basket serie B. Adamant a Trieste senza ansie: Chessari probabilmente out

Nell’immediata vigilia dell’impegno di domani a Trieste, che per la classifica conta poco o nulla, in casa Adamant tengono banco le condizioni fisiche di almeno un paio di giocatori e le voci di mercato attorno a Giulio Casagrande. In conferenza stampa coach Benedetto ha tenuto a precisare che al momento non esiste alcuna trattativa per l’approdo a Ferrara dell’ala ex Jesi: "Il ragazzo è molto amico di Drigo e domenica scorsa era al palazzetto a vedere la nostra partita – le parole del coach –, ci tengo però a dire che è sotto contratto con Gorizia e ad oggi nessun dirigente della nostra società ha avuto contatti con loro per arrivare al giocatore. Lo avevamo trattato l’estate scorsa, poi lui scelse Gorizia e non se ne fece niente, è un serio professionista che sta dando il massimo per la squadra in cui attualmente milita: oggi non esiste trattativa per portarlo a Ferrara".

Domani l’Adamant farà visita allo Jadran Trieste in una partita che poco avrà da dire per la classifica, ma che i biancazzurri vogliono vincere per dare seguito al buon momento di forma: "In trasferta abbiamo quasi sempre offerto delle buone prestazioni, la necessità è quella di proseguire nel percorso di crescita nonostante le problematiche fisiche che ci attanagliano da inizio anno. Sarà una partita che ci servirà per migliorarci ulteriormente, valuteremo gli acciaccati fino alla palla a due. Marchini si sta allenando con una microfrattura al mignolo sinistro, ma sarà a disposizione. Idem Ballabio, per cui stiamo usando tutte le accortezze del caso a livello muscolare, mentre quasi certamente non sarà dell’incontro Chessari, che questa settimana non si è allenato e nelle prossime ore avrà un esame importante per capire l’entità del problema al ginocchio".

A Trieste l’Adamant vuole infilare la terza vittoria di fila, più che altro per una questione di morale e per tenere alta la fiducia in vista della fondamentale sfida casalinga di domenica 26 gennaio contro la capolista Monfalcone.

j.c.