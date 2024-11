Basket serie b. Adamant, da domani il girone di ritorno. C’è la pratica Gorizia

Giornata di vigilia per l’Adamant di coach Benedetto (foto), attesa domani pomeriggio (ore 18) dal secondo impegno casalingo consecutivo, che coincide anche con la prima giornata del girone di ritorno. Avversaria dei biancazzurri sarà Gorizia, all’andata surclassata 74-46, al termine di una partita ai limiti della perfezione per Drigo e compagni, soprattutto in fase difensiva. Dopo la sconfitta con Jesolo, la gara di domani assume una certa rilevanza per i biancazzurri, in primis per ritrovare i due punti ma soprattutto in chiave classifica, per guadagnarsi il 2-0 negli scontri diretti contro i friulani, che tanto potrebbe significare in ottica seconda fase di campionato. Ferrara non sarà però la stessa di due mesi fa: mancherà certamente Turini, che si opererà nei prossimi giorni al ginocchio sinistro dopo la rottura del legamento crociato, e pure il lungodegente Ballabio non dovrebbe essere della partita, seppure in recupero dall’infortunio muscolare patito poco meno di due mesi fa a Padova. Dalle indiscrezioni che arrivano da Gorizia, neppure la Dinamo sarà al completo: l’esterno Sanad è fuori da un paio di partite e non dovrebbe rientrare per la gara con Ferrara, così come il lungo Colli, assente anche all’andata. Chi ci sarà invece è Casagrande, punto di riferimento dell’attacco friulano assieme al centro slavo Diminic, mentre in cabina di regia occhi puntati sul folletto Noah Giacchè, che dal suo arrivo ha portato freschezza e velocità alle trame offensive della squadra di coach Tomasi. L’Adamant vuole ritornare al successo davanti al suo pubblico, chiamato a stipare gli spalti della Bondi Arena.

j.c.