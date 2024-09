Basket Serie B. Aurora Desio, ultime rifiniture aspettando i tifosi

C’è una nuova iniziativa lanciata da Pallacanestro Aurora Desio in occasione della presentazione ufficiale della prima squadra ospitata dallo showroom a Giussano dello sponsor Rimadesio. Ad annunciarla il presidente Ivan Papaianni, si chiama Aurora Top Club "…ed è stata ideata soprattutto per chi si sente legato all’Aurora e vuole sostenere nel concreto la società e la squadra impegnate in una categoria molto impegnativa sotto tutti i punti di vista, ma prestigiosa essendo la terza in ordine di importanza in Italia dopo A1 e A2", spiega il numero uno di Aurora che oramai ricopre la carica da un ventennio. L’iscrizione, tramite donazione, avrà durata annuale e prevede una serie di iniziative rivolte a un maggior coinvolgimento esperienziale di chi aderisce come riunioni con il management e la squadra, cene e incontri speciali con personaggi di richiamo nel passato Aurora oltre a due abbonamenti nelle prime file del parterre del PalaFitLine in occasione dei match di Serie B. "È un modo per stare vicini alla società, per farla crescere anche con le idee, la passione e le conoscenze. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per tutti coloro che sentono vicina la nostra realtà e che desiderano sostenere concretamente il suo cammino, contribuendo al raggiungimento di nuovi traguardi", aggiunge Papaianni.

Intanto prosegue spedita la marcia di avvicinamento al campionato di Serie B Nazionale che scatterà domenica 29 settembre con la prima trasferta contro Vicenza. Sabato sera i bluarancio hanno battuto 78-73 la Sangiorgese, ultimo test oggi pomeriggio - contro una formazione di A2 - a Vigevano contro la Elachem.

Ro.San.