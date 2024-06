Basket Serie B. BCB a rischio estinzione, ultime 24 ore di speranza

Addio Brianza Casa Basket? Non sarebbe detta ancora l’ultima parola sul destino della società fondata nel 2022 sulle ceneri della prima squadra della Pallacanestro Bernareggio. Tre settimane fa circa il pensiero di Max Bardotti non lasciava spazio a dubbi: "Il titolo è in vendita, non abbiamo le coperture economiche per la nuova stagione". Posizione confermata anche dal presidente Fabio Bellosi. Ora però le cose sarebbero cambiate.

Si apre uno spiraglio per rivedere sui campi della B Nazionale anche la seconda brianzola oltre alla Rimadesio. La mezza conferma arriva dallo stesso Bardotti che però questa volta mette una dead line tassativa: entro domani mattina verrà presa una decisione definitiva. Ma come si è arrivati a qui? "La nostra posizione sostanzialmente non cambia, il titolo è in vendita, peccato però che di offerte vere, scritte, non ne siano mai arrivate. Solo qualche telefonata. Quindi, piuttosto che perdere il titolo sportivo e quindi tanti soldi, ho aperto la mia agenda e ho telefonato a un po’ di amici che gravitano nel basket e qualcosa starebbe saltando fuori. Sto facendo decine di riunioni, vediamo cosa succede nelle prossime ore, ma siamo agli sgoccioli". Minime le possibilità, ma ce ne sono. Una cosa è certa, se si dovesse proseguire l’attività, in panchina non ci sarà più Nazareno Lombardi accordatosi con Crema nel weekend.

Ro.San.