Basket Serie B. Desio e BCB, nulla da chiedere

Ha un sapore particolare l’ultimo turno di stagione regolare di Serie B per la Lissone Interni Brianza Casa Basket e la Rimadesio. Per i primi sarà sicuramente l’ultima gara ufficiale della stagione 2023/24, per i bluarancio di Desio sarà propedeutica alla disputa dei playout per mantenere la categoria. Insomma, approcci totalmente diversi in vista della gara in trasferta a Castell’Arquato contro Fiorenzuola Bees e del match eccezionalmente previsto all’Aldo Moro di via San Pietro per l’Aurora contro la Gema Montecatini.

Vige l’obbligo della contemporaneità e quindi tutti in campo domani alle 18 e con il PalaFitLine occupato dalla Pallacanestro Cantù, la squadra di Gallazzi torna nella sua casa di via San Pietro per 40 minuti che contano solo per i toscani. In caso di vittoria la Gema sarebbe sicuramente quarta, un piazzamento di prestigio ma che vale soprattutto il fattore campo al primo turno dei playoff contro Fabriano. In caso di sconfitta è quasi certo lo scivolamento al quinto posto visto che Avellino (a -2 in classifica ma col 2-0 negli scontri diretti) gioca contro la già retrocessa Caserta. I desiani invece hanno in tasca il 14esimo posto che garantisce loro lo spot di testa di serie ai playout indipendentemente dal risultato contro la Gema. Coach Gallazzi potrebbe dosare i minutaggi degli acciaccati come Tornari e soprattutto Giarelli, decisivo a Treviglio ma uscito malconcio dal derby a una caviglia. Sicuramente sarà tenuto ancora a riposo Klanskis che tornerà arruolabile in vista di gara-1 di sabato 4 maggio al PalaFitLine contro Salerno, l’avversaria al primo turno degli spareggi. Come detto termina qui la stagione di Brianza Casa Basket a cui sfugge all’ultimo sprint la ghiotta possibilità di giocare i playoff. Finirà la stagione in una posizione tra il decimo e il 13esimo posto che però garantisce la salvezza senza passare dalle forche caudine dei playout.

Coach Lombardi ha chiesto ai suoi massimo impegno per la gara contro Fiorenzuola anche se lo score dell’ultimo mese e mezzo parla di sei sconfitte nelle ultime sette partite. Lo stesso dicasi per i padroni di casa, anch’essi a quota 30 e all’ultima stagionale. Insomma, quella del Palarquato è poco più di un’amichevole e, chissà, potrebbe anche essere l’ultima partita sulla panchina del progetto BCB di coach Nazareno Lombardi che pur legato al club del presidente Bellosi da un accordo pluriennale si starebbe guardando in giro alla ricerca di altre opportunità.

Ro.San.