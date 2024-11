Basket Serie B: domenica si torna di nuovo in casa per la prima di ritorno. Adamant, è il momento di ricompattarsi. Una settimana per preparare l’esame Gorizia

Resistere, compattarsi e stringere i denti.

E’ questo il mantra dell’Adamant Ferrara dopo la sconfitta interna con Jesolo, la prima casalinga della gestione Benedetto, arrivata al termine di una partita scorbutica nella quale i biancazzurri hanno ceduto il passo nella ripresa, sopraffatti dalla fatica e da una lucidità venuta meno col passare dei minuti e dei possessi. Proprio nella settimana con tre partite ravvicinate, Ferrara ne ha attraversate di ogni: ieri la società biancazzurra ha ufficializzato la rottura del legamento crociato per Lorenzo Turini, la cui stagione è da considerarsi conclusa anzitempo, e domenica pure Willis Tio non era al meglio dopo la distorsione alla caviglia subita nella gara di San Bonifacio. Senza il lungodegente Ballabio, l’Adamant ha messo in campo quello che ha potuto nel primo tempo, conducendo la gara, poi nella ripresa è arrivato il crollo: balza all’occhio il misero 5/28 dall’arco dei tre punti, e una difficoltà lampante nel trovare il canestro, anche con errori banali nel pitturato.

Più pronta e più fresca Jesolo, che ha colpito coi suoi riferimenti Bovo e Malbasa, sfruttando le difficoltà fisiche di Ferrara, in evidente debito di ossigeno nel finale e poco lucida per rimettere in piedi la gara.

L’imperativo ora diventa recuperare gli acciaccati per arrivare in condizioni fisiche migliori alla sfida di domenica prossima contro Gorizia: partita che assumerà una certa rilevanza, visto che sarà la prima del girone di ritorno e l’Adamant dovrà confermare il successo dell’andata, quantomeno per avere un 2-0 a favore negli scontri diretti nel caso in cui friulani dovessero rientrare tra le prime sei in classifica. "D’ora in avanti nessuna partita sarà scontata e per noi saranno tutte battaglie", ha detto il diesse Pulidori nel post gara con Jesolo: in questi giorni Drigo e soci dovranno cercare di ricompattarsi per riprendere fiducia e soprattutto energie in vista di un calendario che metterà di fronte a Ferrara diverse gare importanti una dietro l’altra.

Domani sera, nel frattempo, vista la difficoltà ad allenarsi in un numero accettabile, fissata una sgambata contro la 4 Torri, formazione che milita in Divisione Regionale 1.

Jacopo Cavallini