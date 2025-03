Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura ci riprova a Siena

Il Green Le Mura Spring giocherà stasera al "Palavivaldi", alle 20.30, contro il Costone Siena. Le due recenti sconfitte non hanno causato particolari problemi alla situazione di classifica per le lucchesi, stabilmente al terzo posto con 34 punti e con accesso ormai matematicamente sicuro alla fase "play-in" di post season. Siena, invece, occupa la quart’ultima posizione di classifica, con 16 punti, insieme ad Umbertide e, quindi, in piena corsa per evitare i playout retrocessione.

Siena può contare sul contributo della slovena Karin Skapin, ala piccola di 26 anni, che ha portato nuove motivazioni alla squadra, ma anche tanti punti in più, con una media di 15.7 a gara. Il Costone fino ad ora ha una media di 51 punti a gara realizzati e 53,8 punti a gara subiti. Nel girone di ritorno la situazione è migliorata, con punti a gara realizzati che sono saliti a 58,8; mentre quelli subiti sono a 52,6. Le Mura Spring continua ad essere la migliore difesa del campionato: ha incassato appena 46,5 punti a gara contro i 58,9 realizzati.

Tornando a Siena, oltre alla Skapin, può contare anche su Valeria Bonaccini che ha una media di 12 punti a partita. All’andata, al "Palatagliate", le biancorosse riuscirono ad imporsi per 66-34, allungando in particolare nel terzo quarto, con un parziale di 27-8, per poi controllare fino alla sirena finale. "La gara con Siena non è assolutamente da sottovalutare – ha spiegato Ferretti – , perché veniamo da due sconfitte, pur con le prime in classifica; ma due sconfitte sono e, quindi, serve ritrovare fiducia nei propri mezzi. Siena, inoltre, va affrontata con rispetto, sapendo che non è la stessa squadra dell’andata, dato che, con l’inserimento della nuova straniera, ha un terminale offensivo importante in più. Quindi le ragazze dovranno essere concentrate e determinate; ma sono fiducioso che torneremo a fare una buona prestazione".

Ad arbitrare l’incontro saranno Andrea Dori di Pergine Valdarno e Alessandro Sizzi di Prato.

Alessia Lombardi