Basket - Serie "B» femminile regionale. Per Green Le Mura Spring la Medicina Unica è la vittoria: anche allo sprint

Mu Medicina Unica 48Green Le Mura Spring 49

MU MEDICINA UNICA NUMNER "8": Mbaye 8, Maiocchi 3, Serpellini 12, Ratti 3, Amadei 5, Candelori 3, Varone 4, Diakhoumpa 8, Murgese 2. All.: Sturlese.GREEN LE MURA SPRING: Capodagli 11, Caredio, Dianda, Tessaro 2, Morettini 2, Rapè 7, Valentino 9, Chiti, Maffei 10, Michelotti 4, Papa ne, Cherkaska 4. All.: Ferretti.Arbitri: Landi di Pontedera e Benenati di Cecina.Note: parziali 11-16, 20-31, 40-40.

MASSA - Vittoria nel finale per il Green Le Mura Spring. Partono bene le biancorosse che in 3’ riescono a mandare a canestro in transizione Maffei, Valentino e Capodagli, mentre sul finale Cherkaska fissa l’ 11-16. Nel secondo quarto le ragazze di Ferretti continuano a gestire il match, con Moretti, Cherkaskae Rapè, fino ad arrivare alla sirena sul 20-31. Dopo l’intervallo le massesi provano a rientrare, con Diakhoumpa, la tripla di Serpellini ed il libero di Mbayè. Dopo una serie di botta e risposta si chiude ancora in parità sul 40-40. L’ultimo tempino inizia con Varone che porta le padrone di casa avanti, per la prima volta; ma Capodagli, con uno uno su due dalla lunetta e Rapè dalla media ristabiliscono le distanze. Si lotta fino alla fine, ma il Green la spunta.

"Come avevo chiesto alle ragazze – ha commentato coach Ferretti – dovevamo riscattare i due punti persi contro Senigallia, quindi sono molto contento. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, ma sapevamo che nel terzo quarto avremmo avuto una risposta da Massa, squadra molto buona, con buone individualità. Nell’ultimo quarto le ragazze sono state brave a commettere meno errori di loro".

Il Green Le Mura sarà impegnato di nuovo il 4 gennaio (ore 18,45 al "Palatagliate") con Firenze in campionato; nel prossimo week-end di scena a Fucecchio per le fasi finali di Coppa Toscana: affronterà, nell’eliminazione diretta, Prato.

Alessia Lombardi