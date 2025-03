Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura scala anche il Costone di Siena. Grande vittoria esterna delle biancorosse nel derby

Costone Siena 44Green Le Mura Spring 57

COSTONE SIENA: Casini ne, Posta, Becatti 12, Pastorelli, Zanelli ne, Skapin 7, Sposato 8, Pierucci, Bonaccini 9, Nanni ne, Sabia 6, Parodi 2. All.: Fattorini.

GREEN LE MURA SPRING: Cerri, Caredio 3, Dianda 9, Tessaro 9, Morettini 4, Rapè 3, Valentino 2, Chiti 6, Maffei 4, Michelotti 4, Papa 2, Paulsson 13. All.: Ferretti.

Arbitri: Dori di Pergine Valdarno e Sizzi di Prato.

Note: parziali 5-18, 17-35, 31-44.

LUCCA - Vittoria esterna per il Green Le Mura Spring che batte Costone Siena, al termine di un match gestito bene dalle biancorosse sin dall’inizio. La prima a segnare è Valentino da sotto che porta subito lo 0-2. Arrivano anche i punti di Maffei e Paulsson che costringono coach Fattorini a chiedere il time-out. Il primo quarto si chiude con i tiri liberi di Morettini e Bonaccini che fissano il parziale sul 5-18. Si riprende il secondo periodo con le biancorosse che gestiscono il vantaggio con Morettini che risponde a Beccati, ma poi ci pensano Chiti, Dianda, Paulsson e Caredio a portare il Green Le Mura Spring al riposo sul 17-35.

Al rientro sul parquet, dopo l’intervallo lungo, Costone Siena continua a giocare con la difesa a zona che porta ad un break di 7-0 con Sposato, Skapin e di nuovo Skapin da "tre". Ci pensa Tessaro a riportare avanti le biancorosse e a permettere, assieme a Paulsson, di chiudere il terzo quarto sul 31-44. L’ultimo tempino si apre con una bomba di Dianda, liberata da Paulsson, ma è tutto il roster di coach Ferretti a mettere a segno punti pesanti che consentono a Le Mura di aggiudicarsi questa vittoria.

"Una partita condotta dall’inizio, con Siena ha avuto una reazione nel terzo quarto – ha commentato Ferretti – come era logico attendersi. Questo è un parquet difficile per il pubblico e per l’arbitraggio: però le ragzze sono state brave, perché attaccare la difesa a zona non è sempre facile; ma con il passare dei minuti siamo migliorati nel passaggio della palla e a creare dei vantaggi".

Il Green Le Mura Spring tornerà di nuovo sul parquet sabato, alle 18.45, al "Palatagliate", per affrontare Pontedera.

Alessia Lombardi