Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura Spring tosto. Successo sulla Pieffe Firenze

Green Le Mura Spring 54PIEFFE Firenze 42

GREEN LE MURA SPRING: Capodagli 7, Caredio, Dianda 2, Tessaro 7, Morettini 2, Rapè 4, Valentino 4, Masini 4, Chiti 10, Maffei 7, Michelotti 7, Papa. All.: Ferretti.

PIEFFE FIRENZE: Bellandi, Pasqualetti ne, Calviani, Rossi 6, Salvetti 7, Filoni 7, Torricini 4, Tenerani 3, Ceccanti 13, De Luca 2. All.: Corsini.

Arbitri: Vumbaca di Firenze e Natale di Calcinaia.

Note: parziali 17-12, 28-30, 45-33.

LUCCA - Successo casalingo per il Green Le Mura Spring che si aggiudica la sfida contro Firenze, uno dei roster migliori del campionato e si riprende il terzo posto in classifica.

Partono meglio le fiorentine con Ceccanti dalla media e due triple di Filoni; le biancorosse rispondono con Capodagli, Michelotti ed un libero di Tessaro. E’ un bel match combattuto, con Ceccanti che ci prova dalla lunetta ed ancora Capodagli in penetrazione per il 7-9. Alla fine il primo quarto si chiude sul 17-12. Nel secondo si inizia senza segnare; ma, poi, ci pensano Salvetti e Masini a sbloccare.

Firenze riesce ad intercettare tutti i rimbalzi in attacco e le ragazze di coach Ferretti soffrono. Le ospiti riescono, così, ad allungare fino al 26-30; poi Masini stavolta riesce a chiudere sul finale di quarto per il 28-30.

Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo le biancorosse sono più attente ed iniziano a segnare punti pesanti con Valentino, Tessaro ed una difesa impeccabile e si arriva al 45-33. Nell’ultimo quarto apre ancora una monumentale Chiti per il 47-33. Ceccanti, con un gioco da tre, interrompe l’emorragia per Firenze. I secondi scorrono veloci: si segna poco con le lucchesi che rallentano il ritmo, ma con Dianda, Chiti e Rapè si mettono in sicurezza, fino ad arrivare alla sirena finale sul 54-42.

"Nell’intervallo ho detto alle ragazze che sembrava non volessero vincere questa partita – ha commentato Ferretti – , perché non si possono concedere diciotto punti nel secondo quarto per mancanza di energia e di taglia fuori; cose che, invece, nel secondo tempo hanno fatto benissimo. Questo deve servirci nelle prossime partite per capire che non si possono regalare quarti così".

Alessia Lombardi