Basket - Serie "B» femminile interregionale. Il Green Le Mura Spring pesca bene nel Golfo. Successo importante delle biancorosse a Piombino

Golfo PIOMBINO 50 Green Le Mura Spring 55

GOLFO PIOMBINO: Presta 6, Piangerelli 6, Klatt 13, Buriani 3, Tanganelli ne, Candelori 2, Poggi 5, Quaratesi 4, Nappi 8, Alfonsi ne, Bassini, Montella 3. All.: Biancani.

GREEN LE MURA SPRING: Cerri, Capodagli 12, Caredio, Tessaro 8, Morettini, Geremei ne, Valentino 10, Chiti, Michelotti 9, Papa ne, Paulsson 16. All.: Ferretti.

Arbitri: Landi di Pontedera e Gigoni di Livorno.

Note: parziali 15-23, 25-34, 31-44.

PIOMBINO - Il Green Le Mura Spring torna a casa con un successo dalla difficile trasferta contro Piombino.

Il match inizia su buoni ritmi, con le padrone di casa che segnano subito due punti con presta, ma Paulsson replica con una bella tripla ed il primo quarto va in archivio sul 15-23. Nel secondo le difese concedono meno spazi. Il primo canestro dal campo arriva al 5’ con Piangerelli; all’8’ ancora da "tre" Paulsson porta il vantaggio in doppia cifra per le biancorosse che vanno all’intervallo lungo sul 25-34.

Al rientro dagli spogliatoi le ragazze di Ferretti riescono a controllare il match, raggiungendo il vantaggio massimo di +14. Ultimo quarto con Le Mura che gestisce, ma con le piombinesi che riescono a piazzare un break che culmina al 7’ con la tripla di Nappi per il 50 pari. Ma le biancorosse, trascinate dalla propria capitana, riescono a chiudere definitivamente il match.

"Brave a mantenere la lucidità – ha commentato Ferretti – nonostante le avversarie non abbinao mai mollato e sono arrivate anche al cinquanta pari".

Alessia Lombardi