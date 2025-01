Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura corsaro. Bene la Paulsson

Ceprini Orvieto

43

Green Le Mura Spring

57

CEPRINI COSTRUZIONI ORVIETO: Bravo Cali, Cherubini 10, Grilli 13, Mantineo 2, Quaresima 9, Schembari 6, Mazzullo, Basili 3, Sarachino, Merati. All.: Tringali.

GREEN LE MURA SPRING: Cerri 2, Capodagli 6, Caredio ne, Dianda 2, Tessaro 10, Rapè 8, Valentino 2, Chiti 8, Maffei 4, Michelotti 6, Paulsson 9. All.: Ferretti.

Arbitri: Pepe di Deruta e Pressi di Terni.

Note: parziali 13-14, 24-28, 40-45.

ORVIETO - Il Green Le Mura Spring, torna dalla lunga trasferta in terra umbra con una vittoria. Le padrone di casa partono subito bene e vanno sul 5-0 con la "bomba" di Cherubini ed il piazzato di Grilli. Le biancorosse non riescono a conquistare tiri puliti con la zona "2-3" di Orvieto, ma Michelotti riesce a penetrare per il 5-2. Debutto di Paulsson che si presenta subito con un gioco da tre, portando avanti le lucchesi e contribuente a chiudere la prima frazione sul 13-14. Nel secondo quarto, partono nuovamente meglio le umbre con un due su tre dalla lunetta di Mantineo che le riporta in avanti. Ma il Green Le Mura risponde con Basili-Dianda per il 17-16; Chiti sul finale di tempo porta il distacco sul 24-28.

Dopo l’intervallo lungo inizia lo show di Tessaro che, con una tripla e due dal limite, tiene le biancorosse in partita; ma ci pensano anche Rapè e Paulsson a chiudere il terzo quarto sul 40-45. Nell’ultimo tempino Orvieto passa alla marcatura diretta e le lucchesi ne approfittano, aggiudicandosi il match.

"Avevo detto che non sarebbe stata una partita facile – ha commentato coach Ferretti – , perché è un parquet difficile, dove loro non ti permettono di giocare bene per il tipo di difesa che attuano. Siamo stati bravi a tenere la concentrazione e produrre un allungo nell’ultimo quarto, quando abbiamo concesso solo tre punti. Buono anche l’inserimento della Paulsson che, un po’ alla volta, entrerà nei nostri schemi".

Il Green Le Mura Spring giocherà di nuovo sabato, alle 18.30, in un’altra trasferta, questa volta al "Palatenda" di Piombino, dove affronterà il Golfo.

Alessia Lombardi