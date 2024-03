Basket serie b femminile. Il Robbiano mette in castigo anche Bollate: "Con la salvezza in tasca pensiamo ai playout»

In Serie B femminile quinta vittoria consecutiva per il Robbiano, che si impone per 70-59 contro Bollate. Per la formazione bianconera decisivi i 20 punti realizzati da Discacciati e i 14 di Marra. Solide le prestazioni di Molteni e Panighetti. "Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto in palestra da settembre – racconta l’allenatore della squadra brianzola Marco Fumagalli – stiamo migliorando di partita in partita. Contro Bollate siamo stati bravi soprattutto in attacco, fatturando la pregevole cifra di 70 punti, arrivati grazie al movimento efficace della palla e dalla buona vena al tiro dal perimetro. Le nostre avversarie hanno provato a metterci in crisi alternando la difesa individuale a diversi tipi di zona, ma non abbiamo mai abbassato la guardia". Nel quarto periodo di gioco Robbiano è arrivata anche a +15, poi un mini blackout ha ridotto il vantaggio a +7, ma "abbiamo prontamente reagito e siamo tornati in controllo della situazione – l’orgoglio del coach –. A questo punto della stagione siamo matematicamente salvi, cercheremo di mantenerci a questi livelli per farci trovare pronti nella fase dei playout".

Ant.Ga.