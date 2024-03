Basket serie B femminile. L’Happy vince e resta in testa alla classifica

Vittoria importante per la Ren-Auto Happy Basket Rimini, che doma Valdarda nella prima giornata di ritorno del girone verde di playoff e resta in testa alla classifica. Alla Carim finisce 59-52 ed è un successo ottenuto in rimonta dopo che le ospiti avevano chiuso il primo tempo avanti 26-32. Momento di crisi sul 28-38 in pieno terzo quarto, poi il match cambia completamente, con la difesa riminese che non fa passare più nulla e l’attacco che si muove meglio di prima. Di slancio l’Happy sorpassa (46-45 al 30’) e nel quarto periodo allunga in maniera definitiva. Il tabellino: Tiraferri, Novelli 16, Mongiusti 2, Capucci 1, Pratelli, E. Duca 10, Pignieri 6, N. Duca 19, Fera 5, Borsetti, Monaldini, Cardelli. All.: Maghelli. La classifica: Rimini, Puianello e Samoggia 12; Cavezzo 10; Castel San Pietro 8; Faenza Basket Project 6; Forlì e Valdarda 2.