Basket serie b femminile. Robbiano butta via la partita, Usmate ha la strada spianata per la vittoria

In Serie B femminile il Robbiano non riesce a fare lo sgambetto a Usmate, perdendo 58-47. "Peccato perché siamo partiti molto bene e abbiamo condotto le danze per trenta minuti, sospinti dai 17 punti realizzati da Discacciati – commenta il coach, Marco Fumagalli –. In avvio di ripresa abbiamo continuato a tenere la testa avanti grazie alla compattezza di squadra, poi però si è spenta la luce. Usmate non ha fatto nulla di eccezionale, si è limitata ad approfittare dei nostri innumerevoli errori al tiro da sotto, anche su secondi possessi dopo aver catturato il rimbalzo offensivo. Nel quarto tempino le padrone di casa hanno messo la freccia del sorpasso piazzano un break di 21-7 che ha deciso la partita, dando una svolta per noi negativa. Avevamo le carte in mano per vincere, per cui abbiamo sprecato un’occasione, ma è chiaro che non si può andare a vincere in trasferta segnando solo 47 punti. Non cambia la nostra posizione in classifica, restiamo al quart’ultimo posto sapendo con tre gare di anticipo che prenderemo parte agli spareggi per non retrocedere".

Ant.Gal.