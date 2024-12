Basket serie B. Ferrara, con Ballabio assetto con 3 piccoli

Settimana relativamente corta per l’Adamant, che dopo la bella vittoria con Gorizia tornerà in campo già sabato sera (ore 19) sul campo di Valsugana, trasferta molto importante in chiave seconda fase per i biancazzurri. I trentini sono reduci da due sconfitte al fotofinish contro Monfalcone e Jesolo che ne hanno rallentato la corsa in classifica, ma restano una delle squadre più attrezzate del girone, con giocatori di livello per la categoria come Scanzi, Coltro e il lituano Zilius. L’Adamant si scordi la gara dell’andata: alla Bondi Arena non ci fu partita, finì 76-45, ma fra pochi giorni la musica sarà diversa e la formazione di coach Giubertoni vorrà ritornare a vincere dopo i due stop consecutive dell’ultimo periodo. Ferrara invece si prepara al rush finale di questo 2024, con ancora quattro partite da giocare da qui alla sosta natalizia: due in casa e due fuori casa. Dopo la trasferta in terra trentina, Drigo e compagni torneranno sul parquet mercoledì 11 dicembre alle 20.30 contro la Virtus Padova, poi sabato 14 altro viaggio in Veneto nella tana di Montebelluna, prima della fondamentale sfida casalinga di domenica 22 dicembre contro Pordenone. Col recupero di Ballabio e un Chessari sempre più vicino a tornare il giocatore ammirato ai tempi della B1, la pericolosità dell’Adamant aumenterà certamente, così come la possibilità di trovare nuovi equilibri sul perimetro: coach Benedetto dovrà cercare una soluzione nel ruolo di "3" dove al momento c’è solamente Solaroli (foto).

j.c.