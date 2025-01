Basket serie B Interreg.. La Stosa Virtus deve fare i conti con l’influenza

Non è stato uno dei migliori inizi settimana per la Stosa dopo la sconfitta di misura subìta domenica pomeriggio sul parquet della capolista Lucca. Martedì i rossoblù si sono ritrovati al PalaPerucatti per riprendere gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato, ma la ripresa è stata a ranghi ridotti. Un fastidioso virus influenzale ha infatti decimato il gruppo senese con quattro elementi bloccati a letto da febbre alta e sintomi influenzali.

Se a questo ci aggiungiamo l’assenza di Braccagni, che nel match di domenica scorsa ha subìto una brutta distorsione alla caviglia, è facile capire come i rossoblù abbiano avuto grossi problemi per allenarsi. La situazione è costantemente monitorata dallo staff medico virtussino che spera di recuperare quanto prima tutti gli elementi del roster in vista di un match, quello di domenica al Palacorsoni contro Legnaia, di importanza capitale. In palio ci sono infatti due punti fondamentali in ottica seconda fase, vista anche la sconfitta subìta dalla truppa di Evangelisti nel match di andata al PalaFilarete.

Legnaia, nonostante il cambio di allenatore (Russo al posto di Lilli) e un gruppo fortemente modificato rispetto a inizio stagione, non sta ancora trovando la quadratura del cerchio ed è reduce da una serie ancora aperta di sconfitte consecutive. Nonostante ciò la Virtus non dovrà assolutamente sottovalutare un impegno che si annuncia quanto mai complicato perché così come per Olleia e soci anche per i fiorentini quella di domenica pomeriggio sarà una vera e propria finale da non fallire.