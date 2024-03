Basket serie B interregionale. Dopo il ko Stosa a caccia del riscatto: mercoledì trasferta contro Pavia

La netta sconfitta subita a Saronno nell’ultima giornata di andata del play in gold di serie B interregionale brucia ancora molto in casa Virtus (nella foto Berardi). In Lombardia si è vista una Stosa troppo brutta e remissiva per essere vera. A partire dall’approccio, tutto di marca locale (8-0 dopo 3’ di gioco), passando per il troppo nervosismo (3 tecnici e 3 giocatori usciti per 5 fallo), fino ad arrivare al pesante passivo finale, un -17 che sarebbe stato forse anche più ampio se nel quarto finale i rossoblù non avessero tentato una estrema reazione che dopo il 68-48 di fine terzo quarto li aveva riportati fino a -9. Senza dubbio un aspetto positivo quello della reazione finale, arrivata però quando i buoi erano già ampiamente scappati dalla stalla, un po’ come successo una settimana prima nel match casalingo contro Casale Monferrato.

A questi livelli è noto che recuperare un tale passivo in pochi minuti è praticamente impossibile e la Stosa deve quindi fare mea culpa e rimettersi in carreggiata il prima possibile. Il calendario offre infatti una ghiotta opportunità di riscatto visto che mercoledì sera i rossoblù saranno di nuovo in campo nel turno infrasettimanale pre-pasquale in quel di Pavia contro una Riso Scotti in piena crisi di risultati un po’ come la Virtus.

Nel turno scorso infatti i lombardi hanno perso la loro prima gara casalinga stagionale contro Use Empoli. Pavia in questo momento si trova in classifica con 2 soli punti di vantaggio sulla Stosa ed è facile intuire che la gara di mercoledì sera al PalaRavizza sarà per entrambe le squadre una sorta di spareggio playoff.

Niente è perduto dunque per i senesi, ma occorre già a partire da mercoledì una netta inversione di tendenza. In vista del match di Pavia è probabile il ritorno tra i convocati di Guido Berardi che ha saltato la trasferta di Saronno a causa di un fastidioso virus influenzale. Questa mattina i rossoblù torneranno in campo per preparare al meglio una gara che vale tantissimo sia per la classifica che per il morale.