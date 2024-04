Basket Serie B Interregionale. L’Use si gode i play-off: "Risultato non scontato»

Altri due giorni di attesa e poi prenderanno il via i play-off di B Interregionale con l’Use Computer Gross protagonista. I biancorossi, che tornano a disputare una fase di spareggio per la promozione a distanza di sette anni dall’ultima volta, saranno impegnati sabato sera alle 21 Pala Sammontana di Empoli contro Quarrata, mentre mercoledì prossimo 1 maggio alle 18 ci sarà gara-2 in trasferta. L’eventuale ’bella’ ancora in casa è invece in programma per il 4 maggio alle 21. Serie che l’Use affronterà forte dello splendido secondo posto finale in stagione regolare.

"È uno splendido risultato – attacca il presidente, Luca Sesoldi – che mi da l’occasione per ringraziare tutti i ragazzi, lo staff ed il sesto uomo. In questi play-off ci dobbiamo aspettare partite difficili ed un po’ di tensione che dovremo saper superare grazie al mix fra chi è esperto di queste partite e chi si trova per la prima volta ad affrontarle. Spero che il pubblico ci dia una mano".

"Un’altra bella soddisfazione – conclude il massimo dirigente biancorosso – è stata vedere quintetti con empolesi che hanno fatto il minibasket con noi, una cosa non banale".