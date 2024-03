Basket Serie B Interregionale Play-in Gold. Use fermata da Saronno dopo una gara equilibrata

USE COMPUTER GROSS

59

AZ PNEUMATICA SARONNO

62

USE COMPUTER GROSS: Giannone 10, Regini ne, Baccetti 2, Sesoldi 2, Rosselli 14, Fogli ne, Calabrese 4, De Leone 9, Mazzoni 12, Quartuccio 2, Tosti ne, Cerchiaro 4. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

AZ PNEUMATICA SARONNO: Ugolini 5, Negri ne, Quinti 12, De Capitani 13, Nasini 5, Mariani ne, Pellegrini 7, Romanò 10, Beretta 11, Motta, Figini ne. All. Biffi (ass. De Piccoli/Bettoni)

Arbitri: Rinaldi e Sposito di Livorno

Parziali: 16-19, 26-31 (10-12), 44-44 (18-13), 59-62 (15-18)

EMPOLI - Con un 59-62 il Saronno passa al Pala Sammontana contro l’Use Computer Gross, che va incontro al primo ok della seconda fase. Una partita vissuta sempre con un grande equilibrio e decisa nel finale quando gli episodi premiano la formazione lombarda, apparsa tosta come la descrivevano e come il cammino che ha intrapreso fino a questo momento. Resta un po’ di rammarico per le troppe palle perse, ben 17 in totale, soprattutto nei momenti più importanti della partita, senza dimenticare il finale quando qualcosa si inceppa in attacco ed impedisce alla squadra di dare la zampata decisiva. Per fortuna, per la corsa verso i playoff, la sconfitta non fa poi troppo male anche se, prima della Pasqua, ci sono due trasferte da affrontare, sabato a Pavia e il venerdì successivo a Gazzada.