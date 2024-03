Basket serie b interregionale. Use Computer Gross nella ’tana’ di Pavia per riprendere la marcia play-off

Si alza ancora l’asticella delle avversarie dell’Use Computer Gross in questa seconda fase, per un posto nei play-off di Serie B Interregionale. Dopo Saronno, passato di misura al Pala Sammontana, stasera alle 21 i biancorossi saranno infatti di scena al Pala Ravizza, un parquet importante che ha visto in passato anche basket di ben più alto livello, per affrontare Pavia. "Ci aspetta una vera e propria battaglia – spiega coach Luca Valentino – giocheremo in una piazza storica che ha ritrovato entusiasmo e che ha dichiarato di avere obiettivi importanti. Servirà entrare con grande determinazione nella partita, sicuri di trovare un ambiente caldo ed una squadra che in casa non ha mai perso da inizio anno. Per assorbire il potenziale di Pavia saranno necessari sacrificio difensivo e quella lucidità in attacco che sabato scorso è mancata ma che i ragazzi sono decisi a portare in campo in questa trasferta". A testimonianza delle parole del coach, la formazione lombarda schiera un quintetto importante dove spicca un giocatore che non ha bisogno di presentazioni come Ferri. E’ lui, insieme a Stonkus, a garantire punti in diverse situazioni di gioco. L’Use ritroverà Hidalgo e Spatti che era nel nostro girone l’anno scorso, due giocatori capaci di segnare e che hanno calcato parquet di B. Sotto canestro completa il roster Pesenato, lottatore dalle caratteristiche che si incastrano bene con gli altri. Una squadra che in classifica viaggia due punti sotto all’Use e che quindi punta ad agganciare Rosselli e compagni.

Arbitrano Marconetti di Rozzano e Mainetti di Daverio.