Basket serie B: l’ala ex Jesi e Gorizia domenica era al palasport. Adamant ritrova punti e sorrisi. Sul mercato parla con Casagrande

Due vittorie che hanno ridato fiducia ed entusiasmo, aiutando a levare di dosso le scorie del brutto finale di 2024 contro Pordenone, in attesa dell’avvio dei play-in che si avvicina sempre di più. L’Adamant ha festeggiato con il Petrarca Padova l’approdo matematico tra le prime sei in classifica, e ora si appresta ad affrontare un mese di transizione, con in mezzo però almeno un paio di partite da vincere contro le dirette avversarie per portarsi dietro il maggior numero di punti nella seconda fase.

Da cerchiare in rosso la gara casalinga del 26 gennaio contro la capolista solitaria Monfalcone, e probabilmente pure quella del 2 febbraio nella tana di Jesolo, che in queste ultime quattro giornate si giocherà il sesto posto con Oderzo e San Bonifacio, e che all’andata sconfisse una Ferrara incerottata e reduce dalla batosta del grave infortunio a Turini.

Conforta il fatto che l’Adamant, nelle prime due uscite di questo 2025, abbia ritrovato fluidità di gioco ed intensità difensiva, tornando per lunghi tratti degli ottanta minuti complessivi a fare paura come ad inizio stagione, forte di un attacco che in qualche modo canestro lo fa sempre e di una difesa che sta ritrovando la coesione e l’unità dei giorni migliori.

Se Drigo e compagni riusciranno a dar seguito al loro percorso di crescita, ecco che qualsiasi traguardo sarà perseguibile, magari con un ulteriore ritocco in sede di mercato. Domenica pomeriggio alla Bondi Arena ad osservare i biancazzurri c’era pure Giulio Casagrande, ala classe 1993 attualmente in forza alla Dinamo Gorizia, seguito dal diesse Pulidori pure in estate, profilo che potrebbe tornare di moda per rimpiazzare Turini e regalare a coach Benedetto quella rotazione che manca nello spot di ‘3’.

Il giocatore in estate ha scelto di riavvicinarsi a casa, ma parrebbe stimolato dalla possibilità di giocarsi il salto di categoria in una piazza importante come Ferrara, e non è escluso che l’operazione possa entrare nel vivo in un paio di settimane.

Jacopo Cavallini