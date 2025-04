Basket serie b. L’Use recupera stasera contro Pavia

Con negli occhi ancora gli oltre 100 punti segnati domenica scorsa contro Borgomanero, il pubblico dell’Use Computer Gross è pronto a tornare sugli spalti del Pala Sammontana per sostenere i ragazzi di coach Valentino nel difficile impegno odierno contro Pavia. La gara è il recupero del match non disputato sabato 22 marzo per la chiusura dell’impianto a causa dell’allerta meteo. I lombardi hanno 20 punti in classifica, quattro in più dell’Use e sono reduci dalla vittoria casalinga contro la capolista Etrusca San Miniato. "Sarà un’altra gara molto difficile, uno scontro diretto nella bagarre play-off, che per noi era difficile raggiungere visto che partivamo da appena 6 punti, ma adesso che siamo in ballo vogliamo ballare fino in fondo – spiega il tecnico biancorosso –. Per fortuna, grazie alla grande prestazione contro Borgomanero abbiamo potuto gestire il roster, conservando energie per la gara odierna". All’andata, gara di debutto di questi Play-in Gold, capitan Sesoldi e compagni sbancarono Pavia con il punteggio di 83-95.