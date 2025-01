Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl vuole vincere a Siena per la "griglia"

Gara importante, quella di stasera, ore 21, a Siena, contro il Costone (arbitri Cirinei e Sposito) anche se Basketball Club ha già ottenuto il pass per la seconda fase, dove conteranno i risultati ottenuti contro le altre cinque squadre che si qualificheranno. Sì, perché, come noto, nella prosecuzione, Bcl giocherà solo con le franchigie del Nord dell’altra "Division". Quali saranno? Al momento: Oleggio, su tutte, prima in classifica; i novaresi del Borgomanero, i lombardi del Pavia, Basket Sette Laghi Gazzada. Le due ultime giornate di regular season dovranno stabilire le altre: in lotta Campus Varese, Derthona, Crocetta, Gallarate.

Lombarde e piemontesi, dunque, le prossime avversarie. Ma ci si porterà dietro la classifica stabilita dai confronti con le varie Etrusca San Miniato, Costone Siena, Mens Sana, Empoli e la sesta che uscirà dal duello tra Arezzo e Quarrata. Attualmente questa classifica, ovvero quelle delle squadre posizionate tra il primo e il sesto posto, vede al comando, con 14 punti, l’Etrusca San Miniato; a 12 il Bcl, a 10 Costone Siena, a 6 l’USE Empoli e Mens Sana e a 4 Quarrata (se si qualifica). In quest’ottica una vittoria a Siena garantirebbe al Bcl una posizione di vertice nella prossima classifica, con all’interno le squadre del girone "A" della Conference Nord-Ovest. Stesso valore aggiunto per Costone, reduce dal clamoroso ko contro l’ultima in classifica, Castelfiorentino, che, però, per sperare in una prossima posizione di classifica di alto livello, dovrebbe, obbligatoriamente, vincere le ultime due partite del campionato. Inoltre i senesi vorranno provare a ribaltare la sconfitta subita al "Palatagliate".

Occorrerà molta consapevolezza delle proprie forze e capacità per fare una partita attenta e trovare l’approccio giusto per riuscire a chiudere a quota 14, consapevolezza che si può riscontrare anche nelle parole di coach Olivieri. "A mio avviso – afferma il coach – Costone è una delle squadre più temibili del campionato. Giocatori come Nasello, Bastone, Banchi, Sebastienelli sono un lusso per la categoria. I gemelli Paoli sono tiratori mortiferi e, sotto le plance, la coppia Zeneli-Torrigiani garantisce rimbalzi e fisicità. E’ una squadra fisicamente di alta caratura, ha chilogrammi e centimetri che la rendono temibile spalle a canestro, oltre ad avere un ottimo gioco in campo aperto".

"Noi – conclude Olivieri – abbiamo il dovere di provarci, mettendo in campo energia e determinazione. Dobbiamo fare una grande prestazione".

Barsanti e compagni chiuderanno la prima fase domenica prossima, in casa, contro Arezzo, nel "Basket Day".

Massimo Stefanini