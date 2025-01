Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl non fallisce il match-point e va ai play-off

BCL 85COMPUTER GROSS 67

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 5, Brugioni 2, Lippi 8, Dubois 9, Barsanti 7, Simonetti 11, Tempestini 7, Del Debbio 12, Vignali 10, Candigliota, Trentin 14, Genovali. All.: Olivieri.

COMPUTER GROSS USE EMPOLI: Giannone 14, Baccetti 8, Sesoldi 7, Rosselli 11, Ramazzotti, De Leone 15, Mazzoni, Quartucco 10, Tosti, Marini, Maric 2. All.: Valentino.

Arbitri: Cavasin e Nocchi.

Note: parziali 24-21, 53-33, 65-49.

LUCCA - Al terzo match-point Bcl batte Empoli, grazie ad un parziale di 29-13 nel secondo quarto e intasca matematicamente il lasciapassare per i play-off in "Gold" della seconda fase con due giornate di anticipo rispetto al termine della regular season.

Non solo: il team di coach Olivieri è ad un passo dal secondo posto, visto il 2-0 sulla stessa Empoli e la clamorosa sconfitta a Castelfiorentino, contro l’ultima in classifica, del Costone Siena, prossima avversaria dei biancorossi nella città del Palio, alle 21, mercoledì 29 gennaio, nel turno infrasettimanale. Inizio folgorante per il Bcl: Landucci cinque punti in meno di un minuto; Del Debbio per altri cinque per un parziale di 10-4; gli ospiti replicano accorciando per il 16-13; Rosselli autore di due triple per il 19-19. Poi è la volta di Simonetti e Barsanti che fissano il finale del primo quarto sul 24-21. Dubois e Vignali aprono il secondo mettendo in cascina otto punti che portano il Bcl al più undici dopo due minuti e una manciata di secondi dall’inizio della seconda frazione di gioco, obbligando Valentino a richiamare ai box i ragazzi.

L’uscita dalla panchina, però, porta bene al Bcl che, con Barsanti, trova la tripla del +14; poi è Tempestini ad andare a canestro e ancora Vignali. L’Use Empoli cerca di rincorrere i biancorossi, ma le sue conclusioni sono spesso imprecise, merito di una difesa biancorossa organizzata e precisa. A tre minuti dal riposo sul tabellone si legge 46-29 e 53-33 all’intervallo lungo.

Come prevedibile il rientro sul parquet vede gli ospiti presentarsi con il classico coltello tra i denti e, in tre minuti, mettono a referto un parziale di 0-8, cogliendo di sorpresa il Bcl che riesce a reagire con Trentin da fuori per i tre punti del 56-43; poi Dubois ci mette del suo per il +18. Dopo la sfuriata iniziale, l’Use Empoli è stata costretta a rallentare dai ragazzi di Olivieri, realizzando un solo canestro in sei minuti.

Il Bcl affronta l’ultimo quarto partendo da un vantaggio ancora consistente e, al 34’, siamo ancora sul +20 per il 72-52. Poi Lucca controlla.

Massimo Stefanini