Basket Serie B. Miglior Under 21. BCB coccola. Andrea Loro

Mentre la Rimadesio è impegnata ancora nei playout a caccia della salvezza, il mese di maggio in casa Brianza Casa Basket sarà dedicato alla programmazione in vista della prossima stagione. Il primo “nodo“ da sciogliere è quello relativo all’allenatore Nazareno Lombardi legato al club da un contratto pluriennale il cui destino però non è ancora noto in termini ufficiali. Si saprà di più nei prossimi giorni. Restano le belle sensazioni della stagione appena conclusa con un’ampia salvezza ottenuta con notevole anticipo e i playoff sfiorati dopo un finale in calando. Il progetto giovani ha funzionato e ulteriore prova è che il vincitore dell’ottava edizione del Trofeo LNP per la Serie B Nazionale Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore Under 21“ della stagione regolare è Andrea Loro (foto). Nato a Borgomanero (No) il 28 giugno 2003, ala di 202 centimetri, 90 kg di peso. Nella sua prima stagione con la Lissone Interni Brianza Casa Basket ha avuto medie in stagione regolare di 13.2 punti e 5 rimbalzi in 24.9 minuti, con il 54% da 2, il 42% da 3 ed il 72% ai liberi. In campionato ha totalizzato 14 gare in doppia cifra per punti segnati, su 23 disputate.

Ro.San.