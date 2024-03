Basket Serie B. Montecatini spietata. E Lissone Interni alza bandiera bianca

La Fabo Herons Montecatini ci mette il fisico e per la Brianza Casa Basket Lissone Interni di Nazareno Lombardi non c’è corsa al PalaTerme. Vincono i toscani, restano fermi a quota 28 i brianzoli, ancora in lotta per entrare nelle otto e sufficientemente lontani dalla zona calda di una fascia di classifica che è comunque rimasta ancora molto compatta. "Conoscevamo fin dall’inizio le difficoltà di questa trasferta perché Montecatini sta dimostrando di giocare una pallacanestro estremamente solida con giocatori di grandissima qualità ed esperienza – dice il coach –. Ha anche avuto la capacità di punirci anche in momenti in ci stavamo difendendo bene". Comunque, "risultato a parte, abbiamo giocato una partita matura, ci abbiamo provato dall’inizio alla fine. Siamo in un campionato difficile, equilibrato e nulla ci deve distogliere dal nostro obiettivo: essere competitivi tutte le settimane". Pausa anche per la Lissone Interni che tornerà in campo sabato 23 a Bernareggio contro Virtus Cassino.

Ro.San.