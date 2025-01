Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi è corsara. Vittoria pesante a casa Rieti

RIETI 76CHIUSI 81

RIETI: Baldassarre 8, Giunta 11, Enihe, Castellitto, Melchiorri 2, Cannavina 3, Thomas 5, Meluzzi 29, Novelli, Capocotta 12, Enei, Cecchi 6. Allenatore Paternoster. CHIUSI: Longetti Si., Baldi 3, Criconia 6, Ceparano 10, Renzi 25, Longetti Sa., Fall 2, Chapelli 1, Ius, Gravaghi 11, Raffaelli 6, Rasio 17. Allenatore Zanco. Arbitri: Schena, Caldarola.Parziali: 17-26, 36-49, 59-70.

RIETI – Preziosissimo successo esterno per la San Giobbe. I Bulls passano per 81 a 76 sul campo di Rieti chiudendo nel migliore dei modi, con due vittorie in fila, il girone d’andata. È stata una partita comandata a lungo dagli uomini di Zanco, anche se poi hanno dovuto vincerla due volte. Il tiro da tre, come al solito, è la chiave che apre tutte le porte, specie con le percentuali quasi irreali del primo tempo (ad un certo momento era 10/14), anche se poi da quel momento in avanti spara a salve (3/18) prima della tripla di Renzi che chiude i giochi. Bulls in palla sin dalle prime fasi, quando con le bombe di Rasio, Raffaelli e Criconia stappano la partita (12-18), mentre con quelle di Ceparano e Gravaghi scava un interessante solco di nove lunghezze. Il vantaggio sale in doppia cifra quando va a segno anche Fall (17-28) e tocca quota +15 quando la retina viene perforata anche da Baldi (19-34). La decima bomba, opera di Renzi, vale il +16 (21-37); Meluzzi e Cannavina accorciano (27-37). Altri sei punti in fila dell’esperto centro biancorosso valgono il nuovo +16 (29-45). Nonostante uno 0/6 da tre negli ultimi minuti del primo tempo, i Bulls vanno al riposo mantenendo un comodo vantaggio. Tutto procede bene fino al 26’, quando il tabellone scrive +18 (44-62). La San Giobbe allenta un po’ la presa, Rieti non molla e con un parzialone arriva fino al -2 (73-75) a poco più di due minuti dal termine. L’incontenibile Meluzzi (29 per lui) sbaglia la tripla del pareggio, Renzi invece va a segno e l’inerzia torna definitivamente nelle mani biancorosse.