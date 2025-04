Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi viene travolta a Fabriano. Serata da dimenticare

FABRIANO

80

CHIUSI

56

FABRIANO: Carta 8, Pierotti Alles 16, Dri 11, Centanni 17, Hadzic 3, Gnecchi 2, Molinaro 16, Pisano, Scandiuzzi, Romagnoli, Ottoni, Scanzi 7. Allenatore Niccolai.

CHIUSI: Criconia 4, Ceparano 6, Renzi 13, Si. Longetti, Fall 3, Chapelli 2, Fazioli, Ius, Gravaghi 2, Raffaelli 11, Rasio 15. Allenatore Zanco.

Arbitri: Calella, Alessi.

Parziali: 21-14, 42-23, 65-35.

FABRIANO – Pessima serata per la San Giobbe Chiusi, travolta a Fabriano (80-56) in una gara senza storia. La formazione marchigiana ribalta pure la differenza canestri (all’andata fu +11 per i Bulls), aprendosi lo spiraglio per strappare in extremis l’ottavo posto, utile per saltare il primo turno del play-in e avere il vantaggio del fattore campo nella sfida secca che qualifica ai playoff. Si deciderà tutto negli ultimi quaranta minuti (in ballo per l’ottavo posto c’è anche Jesi, ieri sconfitta a domicilio dalla Virtus Roma), ma certamente fra sette giorni contro Pielle Livorno servirà una San Giobbe completamente diversa da quella vista al PalaChemiba. La partita di Renzi e compagni dura appena cinque minuti, quelli in cui Chiusi colleziona un +6 illusorio. Fabriano risponde con un parziale di 13-0, andando al primo mini riposo avanti di sette lunghezze (21-14). Pierotti Alles realizza la tripla del +13 (28-15), con i Bulls praticamente incapaci di trovare la via del canestro. E così i padroni di casa vanno in fuga, trovando anche il +22 con Dri ad una manciata di secondi dall’intervallo (42-20). Ci si aspetta una reazione biancorossa dopo l’intervallo, invece il pallino del gioco è ancora totalmente in mano del quintetto marchigiano, bravi a trovare il canestro un po’ con chiunque. È così che al ventiseiesimo il tabellone recita un deprimente 60-30 in favore del quintetto di Niccolai. Fabriano alza le braccia dal manubrio con largo anticipo, Chiusi rende un filo meno pesante il fardello senza comunque avere una concreta chance di riaprire almeno il discorso relativo alla differenza canestri.