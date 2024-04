Basket serie B: palla a due oggi alle 18. Missione terzo posto, c’è un lavoro da finire. Ferrara vuole regalarsi i playoff da protagonista

"Visto il percorso fatto fin qui, sarebbe un peccato inciampare proprio all’ultimo passo: vogliamo consacrare il terzo posto per prepararci con più serenità ai playoff".

Il coach di Ferrara Basket 2018, Giovanni Benedetto, ha ben chiaro che tipo di approccio dovranno mettere in campo i suoi oggi (ore 18) ad Oderzo, nell’ultimo impegno del Play-In Gold prima della post season, al via il prossimo 8 maggio.

Ferrara con una vittoria sarebbe certa della terza piazza, in caso contrario dovrebbe guardarsi sia da Bergamo che da Pizzighettone, col rischio (improbabile, ma comunque possibile) di finire addirittura quinta.

"Sicuramente le insidie saranno tante, mi auguro di riuscire a trasmettere l’importanza di questa gara ai nostri atleti – le parole di Benedetto –, partite facili non ne esistono a maggior ragione in trasferta e in questa fase del campionato.

La situazione degli infortuni? Forse stiamo anche peggio della scorsa settimana, i problemi di Cecchetti continuano a condizionarlo, mentre Guerra nell’allenamento di venerdì è stato vittima di un’ulteriore distorsione alla caviglia già sofferente.

Il nostro staff medico ha giustamente deciso un percorso che gli acciaccati dovranno compiere per recuperare al meglio in vista dei playoff, proprio come domenica scorsa non sappiamo chi potrà scendere in campo.

Poco importa, in qualsiasi condizione saremo, dovremo riuscire a portare a casa i due punti".

Gli ‘exit poll’, a poche ore dalla sfida, danno in recupero Cecchetti, che ha ricominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo già da venerdì, mentre resterà in dubbio fino alla palla a due il malconcio Guerra, a riposo nella rifinitura di ieri.

Ferrara Basket è alla ricerca degli ultimi due punti per chiudere una seconda fase sicuramente positiva, che ha portato i biancazzurri al terzo posto, un risultato per certi versi insperato visto come si era messa la stagione ad inizio anno.

Drigo e compagni sono chiamati all’ultimo sforzo per blindare la terza piazza e assicurarsi la parte di tabellone più comoda nella post season, in attesa degli accoppiamenti ufficiali, che si conosceranno già da questa sera.

