Basket serie B Play-In Silver: gli amaranto avevano condotto la sfida per oltre 35 minuti. Beffa per la Sba sconfitta nel finale a Tortona

AREZZO

È una vera beffa per la Amen Bc Servizi Arezzo quella di mercoledì sera a Tortona. Contro il Derthona Lab gli amaranto hanno condotto la sfida per oltre 35 minuti, soccombendo solo nel finale a fronte delle maggiori energie dei piemontesi. Il punteggio finale di 86-81 premia i padroni di casa, che agganciano così il trenino delle formazioni appaiate al secondo posto del Play-In Silver a quota 12 punti. Per la Sba, invece, che di punti ne ha 8, la corsa alle prime due posizioni per accedere ai playoff per la B nazionale si ferma di fatto qui. Il quintetto di coach Evangelisti era partito col piede giusto, giungendo alla prima sirena avanti 24-15. Nel secondo parziale gli amaranto sono bravi a non far prendere fiducia ai tiratori avversari: riposo sul 38-47. Al rientro dagli spogliatoi la Sba tiene sempre la testa avanti, si prende anche 13 lunghezze di vantaggio e chiude il parziale in vantaggio 55-65. L’ultimo quarto inizia con i locali aggressivi, Arezzo perde fluidità in attacco e la Gulliver impatta per la prima volta a quota 70.

L’inerzia della gara passa nelle mani di Derthona: una tripla di Conte porta i locali sul +4 (76-72), ma Arezzo riesce a pareggiare con Toia. La squadra di casa sfrutta allora la presenza sotto canestro di Tambwe, decisivo nel segnare punti e ridare seconde occasioni ai compagni. A 50 secondi dalla fine la tripla del possibile pareggio di Rossi (nella foto) si spegne sul ferro e gli amaranto si arrendono. Ora la Scuola Basket Arezzo può tirare il fiato dopo due trasferte di fila: sosta per Pasqua e ritorno in campo domenica 7 aprile alle 18 al PalaEstra per ricevere Borgomanero. I playoff promozione non arriveranno, ma per la Sba la stagione resta decisamente positiva: da neopromossa in serie B interregionale la squadra del presidente Castelli ha saputo ottenere la salvezza diretta già nella prima fase, regalandosi un Play-In Silver in cui, considerando solo le gare disputate durante questa fase, il bilancio è positivo, con tre vinte e due perse.

Luca Amorosi