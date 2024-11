Basket Serie B. Rimadesio a Omegna in versione deluxe

Chissà quanti avrebbero scommesso un solo euro che alla vigilia dell’ennesimo turno infrasettimanale sul campo di Omegna, la Rimadesio ci sarebbe arrivata con due punti in più rispetto alla formazione piemontese. La Rimadesio arriva alla doppia cifra di partite disputate (10) terza, con l’invidiabile record di sette vinte e tre perse, dietro solamente alla capolista Legnano, all’inseguitrice Treviglio (che però ha già battuto Legnano), in compagnia di Imola e soprattutto della Raggiosolaris Faenza che domenica sera ha pagato duramente dazio al PalaFitLine (91-74) al cospetto di una Rimadesio a tratti perfetta. Ampie rotazioni per coach Gallazzi visto che stasera a Gravellona Toce si replica con un’altra big del torneo. "Sono molto soddisfatto della parte offensiva del match, abbiamo giocato una bella pallacanestro, quella che stiamo ricercando da agosto e che non sempre ci è riuscita – l’analisi dell’allenatore –. Contro Faenza abbiamo toccato il livello massimo, i 29 assist certificano numericamente la bontà del nostro gioco, sono il segnale concreto della volontà di cercarci sempre, di passarci il pallone alla ricerca del tiro migliore".

Il coach si gode un bel 43% da oltre la linea dei 6 e 75 che è la logica conseguenza della fluidità offensiva vista domenica sera. Gallazzi, in vista del doppio impegno di questa sera con Omegna e di domenica in casa contro la seconda forza Treviglio chiede continuità e altre vittorie deluxe e tira un bilancio di questa prima decina di giornate: "Siamo stati fin da subito molto bravi a fare vittorie in trasferta mai banali, questa cosa ci ha dato una spinta a livello di classifica e di tranquillità. Ma la mia filosofia resta la stessa di questi tre campionati alla guida dell’Aurora: esaltarci poco, lavorare tanto, mantenere un profilo basso".