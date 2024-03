Basket serie b. Rimadesio senza grinta prende la via dei playout La Rimadesio continua la sua astinenza da vittorie al PalaFitLine, con cinque sconfitte consecutive. La salvezza è un miraggio, ma restano quattro partite per tentare di recuperare sei punti. La squadra sembra in difficoltà e dovrà invertire il trend già nella prossima partita contro Sant'Antimo.