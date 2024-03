Basket Serie B. Rimadesio spenta. A Piombino incassa un’altra sconfitta

Non c’è stato nulla da fare a Piombino per la Rimadesio che incassa un altro ko prima della pausa per le finali di Coppa Italia e della trasferta a Gravellona Toce contro la Paffoni Omegna di sabato 23 marzo. I piemontesi hanno due punti in più rispetto ai desiani e, notizia di ieri, si sono concessi il lusso di esonerare un allenatore del calibro di Ducarello. Al suo posto arriverà il monzese Riccardo Eliantonio che lascia Legnano per preparare la sfida decisiva contro l’Aurora e il finale di regular. Coach Gallazzi dovrà ridare verve alla squadra che in Toscana ha retto discretamente nei primi 20 minuti per poi cedere nel secondo tempo (92-73). "Abbiamo creato i vantaggi che volevamo, ma senza fare canestro. Dopo il riposo lungo – analizza il coach – la squadra non ha avuto l’approccio adeguato per provare a restare in partita". Ben 28 i punti presi tra il 20’ e il 30’. Top scorer Simone Valsecchi (nella foto) con 15 punti.

Ro.San.