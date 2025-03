Basket Serie B. San Giobbe, sfida a inseguimento ma arriva il quarto ko di fila

LATINA

70

CHIUSI

63

LATINA: Caffaro 7, Bechi 22, Pellizzari 2, Giancarli 8, Mennella 3, Baldasso, Merletto 3, Paci 16, Rossi 2, Palombo, Guastamacchia 7, Ambrosetti. All. Martelossi.

CHIUSI: Criconia 13, Ceparano 4, Renzi 14, Fall 8, Chapelli 1, Fazioli 3, Ius, Gravaghi 11, Raffaelli 3, Rasio 6. All. Zanco.

Arbitri: Guarino, Palazzo.

Parziali: 14-11, 37-29, 52-46.

LATINA - Inopinato passo falso della San Giobbe Chiusi che sul campo di Latina incassa la quarta sconfitta consecutiva. Partita totalmente diversa da quell’andata, che fu caratterizzata da punteggio altissimo; stavolta le percentuali sono state molto più basse, finendo per premiare la compagine più affamata di punti, stante la sua precaria posizione di classifica.

Bulls che partono forte, 7-0, poi si bloccano totalmente, segnando la miseria di quattro punti nel resto del primo periodo. Latina trova fiducia e scappa (20-11), controllando bene la situazione sotto le plance. Zanco trova punti preziosi da Fall, generalmente non la prima arma offensiva a sua disposizione; il margine di vantaggio per la squadra di casa tocca il +10 (32-22). Nonostante un bel mucchio di palle perse, Chiusi si mantiene in linea di galleggiamento, provando a mettere le basi per una rimonta.

Renzi dall’arco fissa il pareggio a quota 41 a tre minuti dalla terza sirena costringendo Martelossi a fermare le operazioni. Nel momento in cui sembrava nell’aria il sorpasso ospite, Latina ritrova la via del canestro e va all’ultimo mini riposo avanti di sei lunghezze. Una tripla per parte ad aprire le danze del quarto periodo.

Ancora Gravaghi a colpire dalla lunga distanza, poi Renzi mette la tripla del 55-55. Problemi di falli per i Bulls già oltre il bonus dopo nemmeno tre minuti di gioco, Latina ne approfitta per ricreare il margine dalla lunetta e tornare avanti di un possesso pieno. Gravaghi accorcia, Bechi ricaccia indietro i Bulls. Zanco chiama tempo sul 63-58. Al rientro Criconia colpisce da tre, Giancarli fa uno su due ai liberi e Latina, a due minuti dalla quarta sirena è sul 64-61.

Accorcia ancora Criconia in bello stile, Bechi in penetrazioni per il nuovo più tre. La bomba di Raffaelli si infrange sul ferro, Bechi allunga ancora e Zanco chiama tempo a cinquanta secondi dalla sirena. Paci mette il punto esclamativo e la San Giobbe si arrende.