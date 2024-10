Basket Serie B. Sfida con Crema. La Rimadesio ha voglia di riscatto

Non c’è nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta (prima dopo tre vittorie) che la Rimadesio scende già in campo stasera alle 21 a Orzinuovi con Crema. Le due squadre si sono già incontrate in pre-season e vinse ampiamente la squadra di Gallazzi (nella foto) ma, si sa, le amichevoli di inizio preparazione non danno indicazioni valide. La squadra allenata da Lombardi non è partita benissimo, ha vinto una volta. "Siamo nel cuore di un periodo già intenso visto che siamo scesi in campo mercoledì a Legnano e mercoledì prossimo recupereremo a Desio la gara con Casale. Andiamo avanti nel nostro percorso, consci che non possiamo permetterci di sederci" ha detto coach Gallazzi. Si gioca anche in Serie C e a Lissone, sempre stasera alle 21 va in scena una “classicissima“: la Galvi ospita MilanoTre. Alle 18.30 la Fortitudo Busnago farà visita alla capolista Cerro Maggiore, stesso orario per Settimo-Basket Seregno. Domenica Varedo va a Opera.

Ro.San.