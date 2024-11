Basket Serie B: stasera in campo alle 21 nel turno infrasettimanale. Adamant, nuovo esame trasferta a San Bonifacio

Gestire il ritmo senza calare di intensità. E’ questo il mantra dello staff tecnico dell’Adamant per la gara di stasera a San Bonifacio (ore 21), ennesima trappola che si frappone sul cammino dei biancazzurri, chiamati a dar seguito alla fondamentale vittoria di Monfalcone. Dopo lo scalpo in terra friulana si respira serenità e fiducia, ma la barra dovrà restare dritta per evitare di incappare in una brutta serata e disperdere quanto di buono fatto vedere nelle ultime due uscite. E attenzione perché San Bonifacio non è sparring partner: i veneti sono reduci dalla netta affermazione su Trieste (82-60) e in queste prime giornate di campionato hanno dato filo da torcere anche alle ben più quotate Pordenone, Monfalcone e Valsugana, segno che sarà una partita da prendere con le pinze e da approcciare al meglio per indirizzarla in fretta sui giusti binari. San Bonifacio è squadra giovane che gioca spensierata, e che affronterà la gara di stasera sicuramente senza particolari pressioni, consapevole che una vittoria con Ferrara rappresenterebbe uno scalpo importante da portarsi dietro fino a fine stagione. Dal canto suo, invece, l’Adamant non può sbagliare e ha tutte le carte in regola per uscire dal Pala Ferroli con altri due punti in saccoccia: non ci sarà Ballabio, che gradualmente sta ricominciando ad allenarsi ma è ancora lontano dal rientro in campo, e nemmeno il giovane Dioli, impegnato fino a domenica nella prima tappa della Next Generation Cup con la maglia di Napoli Basket. Ferrara scenderà in campo quindi col solito assetto delle ultime uscite, che sulla carta può e deve bastare a San Bonifacio: l’Adamant sarà l’ultima in ordine di tempo a scendere in campo, in un turno infrasettimanale che ha visto già diverse partite disputate ieri sera.

PREVENDITA CON JESOLO. Biglietti disponibili per la sfida di domenica alla Bondi Arena tra Adamant e Jesolo (alle 18): tagliandi acquistabili online sul sito etes.it e alla Tabaccheria Estense, in via Pomposa 29.

Jacopo Cavallini