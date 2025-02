Basket - serie C. Agliana e Bottegone. Una domenica spartiacque

Una domenica importantissima, quasi fondamentale, in chiave-conquista dei playoff, per l’Endiasfalti Agliana e la Valentina’s Camicette Bottegone. Entrambe le squadre sono chiamate alla vittoria nella settima giornata del girone di ritorno del torneo di serie C. Dalle 18, domenica 2 marzo appunto, l’Endiasfalti ospiterà la Pallacanestro Valdisieve al Pala Capitini di Agliana, mentre la Valentina’s Camicette riceverà la visita dell’Union Basket Prato alla palestra King di Bottegone. Gruppo aglianese al completo, per una gara che può davvero rappresentare la chiave di volta dell’annata. Perché allungare la striscia vincente a 7 successi significherebbe allontanare una seria pretendente ai playoff, avvicinandosi alle primissime della classifica. Partita delicatissima anche per Bottegone: Prato ha 4 punti in più. Il morale dei gialloneri è alto, dopo il ritorno alla vittoria dello scorso fine settimana: bisogna proseguire, anche per tornare a vincere in casa, fatto mai accaduto nel 2025.