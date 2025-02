BASKET - SERIE C. Agliana fa il colpo. FIrenze al tappeto. Bottegone ok a Pisa

Due vittorie pesanti. La sesta giornata di ritorno del campionato di serie C ci consegna la sesta affermazione consecutiva dell’Endiasfalti Agliana, 84-71 (23-16, 41-34, 67-54) casalingo al Pino Dragons Firenze, e il ritorno al successo della Valentina’s Bottegone, capace di espugnare 77-63 (14-23, 36-36, 53-47) il parquet del Cus Pisa. Grazie a questi risultati, l’Endiasfalti resta al quinto posto della classifica salendo a 22 punti, tanti quanti quelli messi assieme dall’Union Basket Prato, alle spalle di Fides Montevarchi 38, Pallacanestro Prato 30 e Pino Dragons Firenze 24, ma davanti a Sancat Firenze, Basket San Vincenzo e Pallacanestro Valdisieve 20. In nona posizione, solitaria, la Valentina’s Camicette a quota 18.

Grande prova di maturità dei neroverdi aglianesi. Una partita dominata dall’inizio alla fine da coach Gambassi e i suoi, che anche nelle difficoltà sono riusciti a rimanere uniti e tenere a debita distanza i fiorentini. Guidata dall’ispiratissimo Giannini e dal miglior marcatore del campionato Rossi, l’Endiasfalti ha messo in scena una prestazione che rasenta la perfezione.

Dopo tre cadute di fila, la Valentina’s si rialza contro l’ultima della classe. Ancora privi di Mati, con Milani e Catalano a mezzo servizio ma con il rientro di Gianluca Cukaj, i gialloneri soffrono l’avvio veemente dei padroni di casa, che scappano via nel primo quarto, ma una volta trovato il giusto ritmo in difesa, rientrano in carreggiata e dal terzo periodo in poi mettono le mani sulla partita concedendo soltanto 40 punti in 30’ agli avversari.

GB