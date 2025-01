Basket serie C. Angels a caccia della capolista. San Marino aspetta Jesi

Comincia il girone di ritorno e gli Angels proseguono la caccia alla capolista imbattuta Forlimpopoli. Stasera Santarcangelo ospita al PalaSgr il Guelfo (ore 21, arbitrano Zanetti e Gregori) ed è una gara che nasconde delle insidie, pur se gli avversari stazionano al terzultimo posto con otto punti. Negli Angels è da verificare la condizione di Eugenino Rivali, uscito acciaccato dal match interno con Urbania della scorsa settimana. All’andata, l’esordio in campionato, finì coi clementini a spuntarla al fotofinish, per un 75-76 raggiunto grazie a rimonta e sorpasso nell’ultimo quarto. In quella gara fu l’ala Naldi il top scorer per il Guelfo (21). Occhio a lui e a una squadra che ha il quarto attacco della categoria con 75.9 punti a partita.

Gioca in casa anche la Pallacanestro Titano, che oggi al Multieventi ospita Jesi (ore 18, dirigono Zambelli e Casavecchia) per due punti importanti. I biancazzurri, sei ko nelle ultime sette partite, avranno di fronte una squadra con cui condividono la posizione in graduatoria, l’ottava, l’ultima utile per entrare nei playoff. Jesi segna di più (67.3 a 63.5) ma subisce anche di più (73.7 a 69.9). Attenzione alla guardia 21enne Sanna e al centro lituano di 2.05 Gediminas Zalalis, che sfiora i 20 di media.