Basket serie C. Angels alla prova di maturità. Derby tra imbattute con i Baskers

È il primo giorno del giudizio, nel girone M di Serie C. Angels e Baskers a confronto per una sfida che dirà tanto su chi è la regina attuale del campionato. Si gioca al PalaVending di Forlimpopoli alle 18, con direzione di gara affidata a Neri di Cesena e Bastianelli di Pesaro. Si gioca per rimanere con lo zero alla casellina sconfitte, dopo che nella prima parte di stagione, dieci partite fin qui, entrambe sono rimaste imbattute. Entrambe hanno fin qui dominato. La Chemifarma con la grande profondità di un roster molto talentuoso e la Dulca con le sue punte di diamante di esperienza e qualità, oltre che con i giovani arrembanti. A livello di attacchi le due squadre sono vicine, con Santarcangelo a farsi preferire di un’incollatura (82.5 a 80.6, naturalmente prima e seconda del girone). In difesa, invece, le cifre migliori sono quelle di Forlimpopoli, che non di rado sa stritolare gli avversari in una morsa da cui è difficile scappare (55.9 a 68.7). La grande qualità diffusa dei Baskers ha portato la squadra ad avere solo tre giocatori che hanno superato i 20 punti segnati in singola partita (due volte Matteo Bracci, una Lorenzo Brighi e una Jonas Bracci), un dato particolarmente rilevante per quello che è il miglior attacco. Miglior marcatore è Lorenzo Brighi con 14.6 punti di media, poi Matteo Bracci con 13.4. Negli Angels, con la solita regia di Rivali e il valore di Bedetti che vengono costantemente fuori, va notata la costanza di uno degli acquisti estivi, Giovannelli (12.8) e soprattutto la pericolosità ad altissimi livelli di Ilya Saltykov, che l’anno scorso è stato martoriato dagli infortuni ma quest’anno sta martellando sfiorando i 20 di media (19.3). 40 minuti di passione.