Basket serie c. Argenta lotta punto a punto ma cade con Molinella

La SimaBio Argenta perde 71 a 77 all’esordio in casa con la Pallacanestro Molinella, un avversario di assoluto valore. La sconfitta arriva al termine di una partita equilibrata fino alla fine. Argenta parte fortissimo, con 3 palle recuperate e altrettante triple, ed è subito 13-0. Molinella si ricompone, e inizia a macinare gioco. Matteo Seravalli segna 3 triple consecutive che ribaltano il match, e lanciano gli ospiti sul 17-23 di fine primo quarto. Nella 2° frazione il match diventa più nervoso, con Argenta efficace dalla lunetta, e che chiude in vantaggio 36-35 i primi 20 minuti. Nella ripresa Cortesi con 5 punti consecutivi prova a dare la spallata, allungando sul 48-41 al 24’. I bolognesi, però, disinnescano le armi offensive di Argenta (soprattutto Trinca, Cortesi e Manias); un Seravalli ispirato (alla fine 27 punti per lui) segna altre 3 triple di fila, che riportano avanti i rossoblù sul 47-48, e che danno l’inerzia ai suoi per chiudere il quarto sul 50-56. Nell’ultima frazione Molinella allunga ulteriormente fino al massimo vantaggio sul 68-56 al 35’. La partita però non è finita; Argenta reagisce e tira per il pareggio, ma non segna. Nel finale si impone Molinella dopo una prova di carattere e maturità.