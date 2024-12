Basket serie C:. Argenta va ko

La Cestistica Argenta non riesce ad espugnare il parquet delle Alutto, ed esce sconfitta dallo scontro con Cvd per 66-64. La contesa ha visto gli ospiti inseguire per larghi tratti, per poi ricucire nel finale e giocarsi la partita negli ultimi possessi. In avvio le squadre sembrano sentire il peso della posta della partita. Gli attacchi faticano ad entrare in ritmo, e ci si affida alle iniziative dei singoli. Cortesi per SimaBio appare subito in palla, e segna tre triple nel 1° quarto, che tengono in scia i suoi (18-15 al 10’). Con Cortesi a rifiatare in panchina, SimaBio non trova soluzioni in attacco, e subisce il break dei bolognesi, che provano la fuga con Galvan. Al 15’ Cvd trova il massimo vantaggio sul + 13 (30-17), costringendo al time-out Ortasi. Nello spogliatoio il coach scuote i suoi, che rientrano nettamente più pimpanti. La circolazione di palla è più efficace, tutti i giocatori la toccano in attacco, e Argenta rimane attaccata a due possessi di distanza per quasi tutto il 2° tempo. Nel finale la partita si accende: inizia Cattani, che segna da 8 metri il -5. Il canestro infonde energia agli ospiti, che con Trinca e Manias segnano il 63-60 al 38’ e il 63-63 a 1’ dal termine. Il punto a punto finale però, premia i bolognesi.