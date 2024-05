Basket serie C. Baskérs a caccia dell’impresa

Ultima giornata nella seconda fase del campionato di serie C: questa sera alle 18, i Baskérs Forlimpopoli ospitano il Basket 2000 Reggio Emilia per provare a conquistare in volata l’ultimo posto valido per l’accesso al tabellone playoff, che mette in palio la B Interregionale. Solo uno il risultato possibile per i ragazzi di coach Tumidei: serve un successo ai galletti per poter sperare che sul campo di Zola Predosa Francesco Francia batta la Cmp Global; ciò consegnerebbe il quarto posto a Forlimpopoli in forza del vantaggio negli scontri diretti proprio su questi ultimi.

Per poter innescare questi conteggi e le classifiche avulse, però, Brighi e compagni dovranno prima battere la formazione emiliana, a cui serve un successo per essere certa di essere la testa di serie numero 1 nella post season, puntando forte sul talento del play Alberione, dei lunghi Dias e Lusetti e del fromboliere Caroli. All’andata, al PalaBigi, finì 88-56 per i padroni di casa: per provare a sognare, questa sera ai Baskérs serve la partita perfetta.

Valerio Rustignoli