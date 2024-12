Basket serie c. Baskérs, alle 18 la grande sfida con Santarcangelo

Sarà una sfida vibrante ed equilibrata, tra due formazioni fin qui perfette: stasera alle 18 al Pala Dimensione Vending di Forlimpopoli va in scena il big match dell’11ª giornata di serie C, con la sfida tra i Baskérs Forlimpopoli e gli Angels Santarcangelo. Le due formazioni, attualmente appaiate in vetta alla classifica con dieci vittorie in altrettante gare, si sfideranno per conquistare lo scettro di campione d’inverno e prendersi il primato solitario.

Sarà la sfida tra due dei migliori coach forlivesi in attività, Alessandro ‘Paxson’ Tumidei e Alberto ‘Pomo’ Serra, chiamati a guidare due roster molto competitivi: gli Angels puntano molto sull’esperienza del duo formato da Eugenio Rivali e Luca Bedetti, sul debordante atletismo del lungo russo Saltykov (miglior marcatore del torneo con 19 punti di media), sulla freschezza del duo Goi-Giovannelli e su un manipolo di giovani – Macaru, Mari e Benzi su tutti – in grado di dare grande sostanza alle rotazioni. Se Santarcangelo può contare sul miglior attacco del campionato (82 punti di media), Forlimpopoli risponderà con la sua migliore difesa (56 punti subiti a gara), con le sue rotazioni profonde e con la diffusa qualità del suo roster che finora è sempre riuscito a trovare protagonisti diversi per uscire vincitore da tutte le situazioni. Sarà un match avvincente, che si giocherà in un palazzetto caldo e gremito: uno spettacolo degno certo di categorie superiori.

v. r.