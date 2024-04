Basket serie c. Baskérs, sconfitta choc: -28 già dopo il 1° quarto I Baskérs Forlimpopoli subiscono una pesante sconfitta contro il Basket 2000 a Reggio Emilia, con un divario di 32 punti. Capitan Paparella guida la vittoria con 22 punti. Forlimpopoli rimane a zero vittorie in questa fase.