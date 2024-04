Basket serie C. Caliani: "Mens Sana chiude seconda. Bella soddisfazione»

Prende il via domenica (o eventualmente sabato sera, in base all’eventuale finale di Emma Villas) la semifinale playoff della Mens Sana contro San Vincenzo. Un traguardo importante e non affatto scontato visto da dove era partita la squadra la scorsa estate. "E’ stata una stagione che ci ha regalato grandi soddisfazioni – ha detto il direttore generale Riccardo Caliani (foto) – perché quando siamo partiti non ci aspettavamo di chiudere al secondo posto visto che c’erano delle squadre molto più attrezzate di noi. Però il cammino dei ragazzi è stato molto importante e il posto è meritato alle spalle di una squadra come il Costone che ha dimostrato, durante tutta la stagione e nei due derby, di essere una formazione molto forte e attrezzata per vincere il campionato". Adesso la stagione entra nella fase più importante e delicata. Si gioca al meglio delle cinque gare contro un team con cui c’è stato grande equilibrio negli scontri diretti. "Siamo contenti di ciò che abbiamo fatto fino a oggi ma proveremo a vendere cara la pelle contro una squadra forte come San Vincenzo che ha chiuso la poule promozione con i nostri stessi punti". Difficile, guardandosi indietro, pensare di essere arrivati a questo punto. "La scorsa estate eravamo partiti con quattro conferme cambiando tutto il resto del roster, allenatore incluso. Oltre agli aspetti tecnici e tattici i giocatori hanno dimostrato di tenere molto alla maglia – ha concluso il dirigente – e si è venuta a creare una bellissima simbiosi con i tifosi".

Guido De Leo