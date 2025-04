BASKET SERIE C E DIVISIONE REGIONALE 1. Landini e Golfo esultano insieme. La vittoria vuol dire salvezza

LANDINI LERICI 80AZIMUT VADO 43

GINO LANDINI LERICI: Sacchelli, Putti, Menicocci, Albanesi, Biaggini, Incitti, Paoletti, Gaspani, Oddone, Tripodi, Maccari, Cozma. All. Ricci.AZIMUT VADO LIGURE: Tralre, Bianchi, Patrone, Fantino, Berta, Serafini D., Giannone, Serafini M., Tridondani L., Pisati, Mbeledogu, Tridondani D. All. Saltarelli.

Parziali: 22-5, 21-14, 20-6, 17-18

LERICI – Centrano il traguardo salvezza sia la Landini Lerici in Serie C che la Golfo dei Poeti in Divisione Regionale 1. La Landini è in zona-playoff a due giornate dal termine, dopo la bella vittoria sul Vado. Risultati serie C: Bra-Don Bosco 79-46, Savigliano-Campus 86-51, San Mauro -Cuneo 79-60, 5 Pari Torino-Piossasco 78-49, Cus Torino-My Basket Genova 109-71 e Livorno-Cus Genova 67-63. Classifica: Savigliano 44, Cus Torino 42, Campus Piemonte 38, Cus Genova 34, 5 Pari e Livorno 26, Bra 22, Landini 20, Piossasco 18, Don Bosco 16, Vado e My Basket 14, San Mauro Torinese 12, Cuneo 10. Ultima giornata in Divisione Regionale 1 la Golfo mantiene la categoria grazie al 95-85 sull’Ardita Juve in trasferta a Genova. Golfo in campo con: Di Benedetto C. 14, Pizzanelli 12, Russo M. 2, Gelmuzzi 21, Preci 8, Russo L. 11, Vignali 21, Di Benedetto M. 6. Risultati: Chiavari-Varazze 76-59, Lavagna-Novi Busalla 80-71, Cogoleto-Rapallo 63-81, Pgs AuxiliumPegli 73-72 e Tigullio-San Remo 88-59. Classifica: Rapallo e Chiavari 38, Tigullio 34, Pgs Auxilium 30, Juvenilia 24, Cogoleto 22, Golfo dei Poeti e Ardita Juve 20, Pegli 18, Novi Busalla 10, Lavagna 8, San Remo 2. In C femminile vince la Landini 82-42 su Alassio. Lerici: Gioan 18, Mangano 10, Saloni 14, Oueslati 6, Bagalà 3, Cacopardo 16, Demi 8, Drovandi 5, Conselmo 2.

Nella foto: il presidente della Landini Alberto Bodini