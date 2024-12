Basket - Serie "C» femminile regionale. Bieffe Porcari torna al successo. Superato Castelfiorentino

Ritorna al successo il Bieffe Porcari che supera Castelfiorentino. Le gialloblu partono bene nel primo quarto: 17-6. Poi, però, c’è il recupero delle avversarie che vincono il secondo quarto, riducono il gap e riportano la partita in equilibrio. Che, dopo l’intervallo, continua a regnare; le buone percentuali ai tiri liberi di Del Carlo e Bartoli e i rimbalzi di una mai doma Tocchini, però, mantengono le lucchesi avanti di tre lunghezze. L’ultimo quarto è punto a punto, ma la squadra di casa resiste e, dopo il 40 pari a 5’ dal termine, torna in vantaggio, grazie ad buona difesa e alla freddezza di Da Valle e Calanchi: sua la "bomba" che dà respiro alle padrone di casa. Finisce 48-43 per Porcari.

Adesso manca l’ultima partita del 2024, la penultima del girone di andata, domenica prossima, a Fucecchio, per mantenere il secondo posto.

Bieffe Porcari: Granata, Del Carlo 7, Fusco 2, Tovani, Calanchi 6, Melchino, Da Valle 1, Teerbrake, Tocchini 6, Menchini 2, Giusti, Bartoli 24.

M. S.